PSV-aanwinst Adrian Fein: 'Wel wat weg van Frenkie de Jong'

De komst van Adrian Fein naar PSV werd door het transfergeweld op ‘Deadline Day’ ondergesneeuwd door de transfers van Marco van Ginkel én Mario Götze. Toch zijn de eerste geluiden over Fein zeer positief en lijkt PSV een grote slag geslagen te hebben. Maar wat kan PSV van Fein verwachten?

Fein (21) werd vorige week tijdens zijn officiële presentatie in het Philips Stadion gecomplimenteerd door een journalist. Hij kwam zo rustig over en beantwoordde alle vragen zeer kalm en netjes. “Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ontzettend nerveus was voor dit moment”, gaf Fein toen direct toe. “Dit is mijn allereerste persconferentie en dan ook nog eens in het Engels.”

Het typeert direct het karakter van Fein. De Duitse middenvelder wordt door PSV voor een jaar gehuurd van Bayern München, waarna de Eindhovenaren hem volgend jaar zomer voor naar verluidt zo’n 6 miljoen euro definitief kunnen inlijven. Vorig seizoen deed Fein ervaring op in de 2. Bundesliga bij HSV, waar hij samen met Rick van Drongelen speelde en een goede vriendschap wist op te bouwen.

“Hij had nog geen rijbewijs dus ik haalde hem vaak op en bracht hem ook weer thuis”, zegt Van Drongelen (21) vanuit Hamburg, waar hij revalideert van een zware knieblessure. “Onze vriendinnen waren ook goed bevriend en we gingen dan af en toe ook samen wat eten. Het klikte vanaf het begin goed.”

Van Drongelen omschrijft Fein als een ‘verbindingsspeler’ op het middenveld. “Je kunt de bal altijd bij hem kwijt. Zijn aanname is goed, hij kan snel wegdraaien en het spel versnellen. Hij is zowel in als buiten het veld een zeer rustige jongen. Je maakt hem zomaar niet gek. Maar ondanks dat hij rustig is, kan hij wel heel dominant op het veld zijn met zijn spel.”

Vorige week werd Fein nog omschreven als een middenvelder die zowel wat weg had van Toni Kroos (100-voudig Duits international) als van Frenkie de Jong. Van Drongelen zelf noemde de middenvelder van FC Barcelona als voorbeeld. “Maar ik heb niet gezegd dat Fein de nieuwe Frenkie is. Ik heb met allebei samengespeeld en zag op sommige momenten dat Fein wat weg heeft van het spel van Frenkie. Bij het wegdraaien met de bal bijvoorbeeld. Maar we moeten die jongen niet te veel druk op de schouders gaan leggen.”

Op social media lieten fans van Bayern München in groten getale weten dat ze balen van het vertrek van Fein bij hun club. Veel fans hadden gedacht en gehoopt dat hij dit seizoen een kans zou krijgen bij de Champions League-winnaar. De jonge middenvelder wordt in zijn thuisland gezien als een groot talent en daar kan Van Drongelen het alleen maar mee eens zijn.

“Teams gingen vorig jaar op een gegeven moment een directe man zetten op Fein om hem uit te schakelen. Zo belangrijk was hij dus voor ons. Als je zo’n status hebt als 21-jarige bij een club als HSV, dan kun je echt wel wat.”

De Nederlandse verdediger sprak afgelopen seizoen al eens met Fein over de Eredivisie en het kwam voor Van Drongelen dus niet als een verrassing dat hij naar PSV ging. “Hij wil gewoon veel spelen en dan is de kans bij PSV natuurlijk groter dan bij Bayern München. Ik hoop als oud-teamgenoot en als vriend dat hij het goed gaat doen in Nederland. Ik ga het met veel interesse volgen.”

