300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Oeffelt, 'Een garage vol bommen!'

In een garage bij een huis aan het Brakels Eng in Oeffelt is woensdagavond een grote partij illegaal vuurwerk gevonden. Volgens de politie gaat het om een levensgevaarlijke situatie. Eén van de bewoners is opgepakt.

In de garage ligt voor ongeveer 300 kilo aan cobra’s en nitraten opgeslagen. Aanvankelijk werd zelfs 1500 kilo gemeld. "Dit is écht levensgevaarlijk, een garage vol bommen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het midden in deze woonwijk tot ontploffing was gekomen", meldt de politie.

Het illegaal vuurwerk werd gevonden nadat een leerling van een middelbare school in de buurt was betrapt op het bezit van precies hetzelfde spul. Volgens de politie had hij 'enkele tientallen soortgelijke stuks' bij zich.

'Geen fanatieke afstekers'

Een buurtbewoner vertelt dat er verschillende politieauto’s in de straat staan. “Er gebeurt hier normaal nooit iets in de wijk dus dat valt wel op.” Toch reageert hij nuchter op de vuurwerkvondst. “Het kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn maar ja… ik schrik er niet zo van.”

De bewoners van het huis zijn volgens de buurtbewoner geen fanatiek vuurwerkafstekers tijdens oud en nieuw: “We zeggen juist altijd dat het vuurwerk hier in de wijk elk jaar tegenvalt.”

