A59 tot twee uur 's middags dicht door geschaarde vrachtwagen

Op de snelweg A59 richting Den Bosch is donderdagochtend bij knooppunt Zonzeel een vrachtwagen geschaard na een botsing met een andere vrachtwagen. De weg is tot twee uur 's middags dicht richting en ter hoogte van Terheijden. Het opruimen gaat uren duren.

Een van de twee vrachtwagens had pech en stond op de vluchtstrook. Daar is een vrachtwagen achterop gebotst, waarna de achterste vrachtwagen geschaard op de snelweg belandde.

Ook de voorste vrachtwagen is voor een gedeelte geschaard en op de rechterrijstrook beland.

Een van de twee chauffeurs is nagekeken in de toegesnelde ambulance, maar er raakte niemand gewond. Het ingesloten verkeer is inmiddels weggeleid. De berging van de betrokken voertuigen wordt nu gestart.