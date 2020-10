Geen Graduation Show: balen dat kleding voor 1,5 meter afstand niet te zien is op Dutch Design Week

Anna ontwierp een kledingstuk om afstand te houden vergroot

Het had een springplank voor de carrière moeten zijn, maar corona gooide roet in het eten. Graag had student Anna Dienemann haar hulpstuk om anderhalve meter afstand te kunnen houden laten zien tijdens de afstudeershow van de Design Academy in Eindhoven. Dit jaar blijven de hallen van de oude melkfabriek van Campina in Eindhoven leeg.

De Graduation Show is met ruim 50.000 bezoekers een publiekstrekker van de Dutch Design Week die zaterdag zou beginnen. Hier zie je de toekomst. De creatieve studenten showen hun afstudeerproducten die later wel eens in de winkel kunnen liggen. Designer Piet Hein Eek uit Eindhoven studeerde jaren geleden af met een project rondom sloophouten meubelen. Hij heeft nu een eigen studio. “We hebben ook afgestudeerden die werken voor grote automerken en de luchtvaartindustrie”, zegt Marc Ruis van de Design Academy.

Springplank

“Dit keer zouden 180 studenten meedoen. Dit is een platform om met de grote wereld in contact te komen. We nodigen bedrijven en journalisten uit, investeerders komen langs. De studenten kunnen laten zien wat ze als jonge designer voor de wereld kunnen betekenen. Het is een springplank voor hun carrière. Het is het hoogtepunt van hun opleiding. ”

Student Anna Dienemann baalt dat ze haar werk niet kan laten zien tijdens de Graduation Show. Ze ontwierp een kledingstuk waarmee je mensen op afstand kunt houden. Het zit om je middel en het kan uitklappen, net als een pop-uptent.

Ze hoopt dat het bij festivals ingezet gaat worden, ook al is het niet letterlijk anderhalve meter groot. “Het moest er modieus uitzien. Het geeft anderen een signaal dat je afstand wilt houden.” Dat de Graduation Show niet doorgaat, is een grote teleurstelling. “We werken jaren naar dit moment toe. Het zou een mooi platform zijn om mijn product te laten zien."

DDW online

De Dutch Design Week (DDW) zou zaterdag beginnen. Dit keer is de DDW dus niet fysiek te bezoeken, maar online gaat er wel van alles gebeuren. Vanaf zaterdag hebben alle kunstenaars die op de DDW zouden staan een eigen plekje op de website. Het is in 3D en je kunt er als het ware doorheen.

Ook alle pas afgestudeerden, zoals Anne uit de video, krijgen hier hun eigen plekje. Het designfestival komt ook met een eigen online tv-zender: een soort DDW-tv met negen dagen lang live-uitzendingen tussen elf uur 's ochtends en zeven uur 's avonds.

Marc Ruis van de Design Academy is blij dat er online toch nog iets mogelijk is voor de studenten. “Mensen kunnen zo nog wel hun werken zien en in contact komen met ze.”

