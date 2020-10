Waslijst met afwezigen wordt kleiner en kleiner bij Willem II: 'Dit is een stuk prettiger'

Ché Nunnely raakte geblesseerd tegen FC Emmen, maar is weer fit (foto: ANP). vergroot

Adrie Koster moest in de eerste weken van het seizoen voor iedere wedstrijd een moeilijke puzzel leggen. De trainer van Willem II had te maken met flink wat afwezigen. In aanloop naar het duel met FC Twente van komende zaterdag loopt de ziekenboeg steeds leger, tot opluchting van de oefenmeester.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Tijdens het wekelijkse praatje in aanloop naar een eredivisiewedstrijd zit Koster ontspannen in de persruimte in het Koning Willem II Stadion. Iedere week begint hij met het noemen van de afwezigen. Dit keer is de lijst echter een stuk korter dan hij in tijden is geweest. Freek Heerkens, Kwasi Wriedt en Elton Kabangu ontbreken nog. Maar Ché Nunnely, Leeroy Owusu en Rick Zuijderwijk zijn weer fit.

“Ze hebben vandaag vol meegetraind”, zegt Koster twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente. “Ze zijn fit, al is wedstrijdfit nog wel iets anders.”

Met de terugkeer van het drietal en de komst van Jan-Arie van der Heijden heeft Koster meer keuzes. In de beginfase van het seizoen liet hij meerdere jonge spelers debuteren, soms omdat het simpelweg nodig was. “Op elke positie hebben we nu in ieder geval een fitte speler, dat scheelt wel. Ik praat niet graag over spelers die er niet bij zijn, maar het is wel wat prettiger dat je meer keuzes hebt. Zeker.”

"Twee internationals komen vrijdag terug, dan puntjes op de i zetten voor zaterdag."

Lang stilstaan bij spelers die er niet zijn of waren wil Koster niet. “Je moet het doen met de mensen die je hebt”, zegt hij stellig. Maar meer mogelijkheden zorgen ook bij Koster voor opluchting. Al trainde hij dus nog niet met een volledige groep. Sebastian Holmén en Vangelis Pavlidis waren donderdag tijdens de training nog niet terug in Tilburg. “Die komen morgen, dan kunnen we de puntjes op de i zetten.”

Pavlidis is één van de internationals die flink wat minuten maakte. Woensdag kwam hij onder bondscoach John van ’t Schip negentig minuten voor Griekenland in actie tegen Kosovo. “Hij zal vermoeid terugkeren. Hij moet zorgen dat hij er zaterdag weer staat.”

"Positieve

Koster had het liefst ook zijn internationals in Tilburg gehad, zodat hij met een volledige groep naar het tweede eredivisieblok toe had kunnen werken. Maar voor de spelers én de club is het goed dat er spelers opgeroepen worden voor de nationale ploeg. “Voor Görkem Saglam en Driess Sadikki was het de eerste keer dat ze werden opgeroepen, voor Jong Turkije en de nationale ploeg van Marokko. Dat is mooi. Die jongens komen met een positieve vibe terug. Dat lijkt me logisch als je voor de eerste keer uitgenodigd wordt en mag ruiken aan het grote werk. En het is goed voor de uitstraling van de club.”

Met een aantal van blessures teruggekeerde spelers en vijf internationals terug bij de groep krijgt Willem II zaterdagavond FC Twente op bezoek. Een ploeg die heel goed gestart is aan het nieuwe seizoen, dus is het voor Koster extra prettig dat hij wat te kiezen heeft voor dat duel.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.