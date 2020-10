De herfstvakantie staat voor de deur en dit kun je coronaproof doen

Naar de Efteling tijdens de herfstvakantie kan ondanks de verscherpte maatregelen. vergroot

Het wordt door de strengere coronamaatregelen een andere herfstvakantie dan anders. Maar niemand hoeft zich een hele week te vervelen. Je kunt bijvoorbeeld coronaproof naar de indoor speeltuin of naar de bioscoop. Ook een dagje weg naar de Beekse Bergen of de Efteling is gewoon mogelijk. Maar er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden.

Geschreven door

Een vakantie geboekt in een vakantiepark? Je kunt toch beginnen met je koffer inpakken, want de vakantieparken blijven open. Ook je zwembroek kan mee, want zwemmen kan gewoon. Waarschijnlijk moet je wel een tijdslot kiezen. De restaurants op de parken zijn dicht, maar eten bestellen of zelf koken kan natuurlijk altijd.

Bioscoop

Naar de film is ook een optie, al gaat het door het beperkt aantal plekken soms hard met de kaartjes. Een biertje of glas wijn bij je popcorn zit er voorlopig niet in: er wordt tijdelijk helemaal geen alcohol meer verkocht bij Pathé, Vue en Euroscoop.

De Beekse Bergen, Efteling en Ballorig reageren op de strengere maatregelen tijdens de herfstvakantie:

Indoor speeltuin

Binnen spelen kan, maar het zal wel vechten om een plekje worden. Jump XL, dat onder andere een vestiging in Eindhoven heeft, baalt omdat de herfstvakantie normaal gesproken een ‘topweek’ is. Dat valt nu met maximaal 30 bezoekers een beetje tegen, maar kinderen kunnen wel komen springen.

Bij Monkey Town kunnen normaal 600 tot 700 mensen binnen. Dertig kinderen en ouders is dus weinig. Ze werken met tijdssloten. Heeft het wel nut om open te blijven? “Nee, maar alle beetjes helpen. Dicht gaan is ook geen optie”, laat Monkey Town weten. De horeca is helemaal dicht. Zelf boterhammen en ranja meenemen dus.

Efteling

In de Efteling verandert weinig, maar de horeca is daar ook op slot. Afhalen kan wel gewoon, dus honger lijden of zelfs boterhammen smeren is niet per se nodig.

Milieustraat

Is het tijd voor een grote herfstschoonmaak? Je kunt naar de milieustraat, maar houd rekening met lange wachttijden. Door de aangescherpte regels mogen er minder bezoekers tegelijkertijd op de milieustraten aanwezig zijn. Ook mogen er maximaal twee mensen het voertuig verlaten om het afval te storten of weg te gooien.

Bos

Een lekkere herfstwandeling door het bos, de Loonse en Drunense Duinen, de Strabrechtse Heide, het Mastbos of de Biesbosch kan natuurlijk altijd. Brabant heeft genoeg moois te bieden, nu hopen dat het droog blijft.

