Kilometerslange file door ongeluk op A58, weg weer vrijgegeven

De rijbaan van de A58 tussen Tilburg Centrum-West en Bavel was vrijdagochtend ruim een uur afgesloten na een ongeluk. Een auto kwam bij Bavel op de zijkant terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Vanwege de afsluiting van de rijbaan ontstond een kilometerslange file. Rond kwart voor acht had de file een lengte van tien kilometer en was de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.