Dolly Parton loves OG3NE, OG3NE, OG3NE!

Dolly Parton reageert op de cover van Jolene door OG3NE (beeld: YouTube). vergroot

OG3NE, OG3NE, OG3NE: I love it, love it, love it. Zo reageert superster Dolly Parton op de cover van haar wereldhit Jolene door de drie meiden uit Fijnaart. "Dankjewel dat jullie mijn nummer hebben uitgekozen", zegt ze ook. De zussen zijn er beduusd van. "Het was een grote verrassing voor ons. We wisten niet dat dit ging gebeuren", vertelde Lisa van OG3NE vrijdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

Sandra Kagie Geschreven door

Hoe ze reageerde toen ze de reactie van Dolly Parton zag? "Gillen! We hebben wel een halfuur staan gillen", vertelt Lisa. Ze is er nog ondersteboven van.

'Kippenvel'

De Amerikaanse countryzangeres reageerde op het YouTube-kanaal van Glamour op de Jolene-cover van de zussen, in het programma You Sang My Song. Maar daar wisten de meiden van OG3NE, die de cover in thuisisolatie opnamen, dus niks vanaf, zo zegt Lisa. Totdat Glamour de drie zussen zelf wilde interviewen over het zingen van de wereldhit.

Wachten op privacy instellingen...

Tijdens dat gesprek kwamen ze met de video van Dolly Parton. "Kippenvel!", zegt Lisa die de reactie van de superster naar eigen zeggen al zesduizend keer heeft teruggekeken. "Als je de cover aan het inzingen bent, hoop je natuurlijk dat je het goed doet. Maar je weet het niet... Zo'n reactie geeft dan een extra gaaf gevoel."

Bohemian Rhapsody

Het is niet voor het eerst dat de meiden van OG3NE scoren met een thuisisolatieversie van een wereldhit. Zo bereikte hun versie van Queens Bohemian Rhapsody eerder al de mannen van die band. Ze deelden de cover op hun Instagrampagina.

LEES OOK: OG3NE supertrots dat Queen hun thuisisolatieversie van Bohemian Rhapsody heeft gedeeld

Wachten op privacy instellingen...

De complete uitzending van You Sang My Song waarin Dolly Parton reageert op covers van haar nummers, waaronder dus Jolene door OG3NE:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.