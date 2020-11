Barry liep 10 marathons in 10 dagen en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Barry liep de laatste meters van de marathon samen met Dirkje, voor wie hij geld inzamelt vergroot

Barry Smetsers uit Spoordonk liep maar liefst tien marathons in tien dagen. Hij deed dit om geld op te halen voor Dirkje, het dochtertje van vrienden dat ernstig ziek is. Barry is de eerste genomineerde voor de titel Brabander van het Jaar. De komende twee weken stellen we elke werkdag een kanshebber aan je voor.

Moe maar met een glimlach van oor tot oor kwam Barry over de finish. Hij deed het onmogelijke door in tien dagen tien marathons te lopen. In totaal ruim 420 kilometer. Barry begon zijn tocht in Parijs en eindigde in zijn woonplaats Spoordonk.

Barry heeft hiermee 12.736 euro opgehaald voor Dirkje. Dirkje is vijf jaar oud en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte waar geen behandeling voor is. Ze zal niet ouder dan tien jaar worden. Met het geld kan Dirkje de komende jaren leuke dingen gaan doen.

Bekijk hier hoe Barry de laatste meters samen met Dirkje aflegde:

Afzien

Barry had flink getraind voor het avontuur. Toch was het zwaar. "In Frankrijk had je weinig fietspaden, het was best gevaarlijk om daar te lopen. In België ging het al beter en in Nederland voelde ik me weer thuis. Er stonden hier heel veel supporters langs de kant. Dat was super om te zien, toen kon ik weer even door."

Zijn vader Ben ging op de fiets met hem mee. En al was het af en toe zwaar, hij wist een ding zeker: "Barry geeft nooit op."

Onder luid applaus haalde Barry inderdaad na tien dagen rennen de eindstreep in Spoordonk. Barry: "Die laatste kilometers waren geweldig. Iedere keer als ik mensen langs de kant zag staan, kreeg ik een adrenalineshotje. Dat maakte me sterk. En dat ik het laatste stuk samen met Dirkje af kon leggen maakte het extra bijzonder."

