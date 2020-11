Marcel runt een voedselbank voor dieren en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Marcel runt een voedselbank voor dieren. vergroot

Voedselbanken voor mensen die krap bij kas zitten kennen we al langer. Maar Marcel Koelhuis uit Berghem wil vooral de huisdieren van deze mensen helpen. Daarom richtte hij de dierenvoedselbank op.

Marcel is een echte dierenvriend. Daarom begon hij begin dit jaar een dierenvoedselbank. Marcel: "Ik wil mensen helpen die het financieel klem zitten en huisdieren hebben. Want die dieren zijn vaak heel belangrijk voor hen. Nog belangrijker dan voor andere mensen. Je krijgt zoveel liefde en warmte van een dier."

Een van die mensen is Linda. Ze legt uit: "Ik ben superblij dat dit er is. Ik loop zelf bij de voedselbank voor mijn eigen eten. Ik heb zo'n vijftig euro per week te besteden. Zonder hulp van de dierenvoedselbank zouden ik, mijn kat en twee honden het niet redden."

Vraag neemt alleen maar toe

En dus staat ze bij Marcel op de stoep. Ze krijgt blikjes kattenvoer en een krabpaal van hem. Tevreden gaat ze naar huis. Linda is zeker niet de enige die bij de dierenvoedselbank aanklopt. Marcel: "Er is een enorme behoefte aan. En door corona zien we de vraag van mensen om hulp alleen maar toenemen."

Hamsteren

Met een groep vrijwilligers zamelt Marcel al het voer in. Maar ook mandjes, krabpalen en kooitjes. Lachend vertelt hij: "Het is eigenlijk een soort hamsteren wat we doen. We proberen voor alle dieren iets te hebben. Want elk dier dat we kunnen helpen, helpen we. Of het nou een hond is of een cavia."

