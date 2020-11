Bob haalt met indoor Ironman geld op voor Kika en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Bob zamelde geld in voor KiKa met een indoor halve triatlon. vergroot

Bob van Rutte uit Nuenen had een prachtig plan. Hij wilde in Barcelona meedoen aan Ironman 70.3 om geld in te zamelen voor KiKa (Kinderen Kankervrij). Maar corona gooide roet in het eten. Toch zette Bob door en legde een halve triatlon af in de sportschool. Daarom is hij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

De sportieveling was al maanden aan het trainen voor Ironman. Tot bleek dat hij door corona niet naar Barcelona af kon reizen. Bob: "Ik werkte al zo lang naar die dag toe. Om dan net daarvoor op te moeten geven, dat ging er niet in bij mij. Ook omdat het geld dat ik er mee op zou halen wat bedoeld was om kinderen met kanker te helpen."

De peetoom van Bob is overleden aan kanker en ook een van de kinderen op de muziekschool waar hij les geeft, kreeg de ziekte. Bob legt uit: "Toen kwam het wel heel dichtbij. Ik wilde echt iets voor hen doen."

"Je moet er een beetje gek voor zijn om het dan maar binnen te doen, maar het is gelukt."

Bob ging niet bij de pakken neerzitten en belde een vriend die een sportschool heeft in Asten. En daar kon hij gelukkig terecht voor zijn sportieve strijd, helemaal coronaproof. Bob zwom twee kilometer in een zwembad, rende eenentwintig kilometer op een loopband en fietste maar liefst negentig kilometer op een fietstrainer. "Omdat het voor het goede doel was, wilde ik die halve triatlon ondanks corona toch volbrengen. Je moet er een beetje gek voor zijn om het dan maar binnen te doen, maar het is gelukt."

8000 euro voor KiKa

Bob heeft de halve triatlon volbracht. Maar hij denkt wel dat het buiten makkelijker was geweest. "Vooral het zwemmen was zwaar. Ik moest nu 158 baantjes afleggen in een klein zwembad. Het was moeilijk om daar in een goed ritme te komen. En tijdens het fietsen miste ik het mooie uitzicht en de frisse lucht wel." Bob kreeg gelukkig veel steun. Zijn actie was online te volgen via een livestream.

De actie van Bob was een succes. Hij haalde meer dan 8000 euro op voor kinderen met kanker. En hij gaat door. September volgend jaar wil hij in Nice meedoen aan de Ironman 70.3. Ook dan gaat de opbrengst naar KiKa.

