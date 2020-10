Vier jongeren (14 en 15) trappen vrouw van fiets en beroven visser

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In Dongen zijn er deze week vier jongens van 14 en 15 jaar oud opgepakt voor straatroven en andere misdrijven. Eerder was al bekend dat er drie jongens waren opgepakt, woensdag is de vierde verdachte in Tilburg aangehouden. De jongens gooiden een visser in het water en trapten iemand van haar fiets. Ook werd een slachtoffer bedreigd, bestolen en mishandeld.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het gaat om een jongen van 14 jaar en drie jongens van 15 jaar. Eén jongen komt uit Oosterhout, één uit Breda en twee uit Tilburg.

Laffe misdrijven

Het gaat volgens de politie om meerdere incidenten. Een jongen van 15 uit Tilburg werd maandag op straat in Dongen bedreigd, mishandeld en beroofd door drie leeftijdsgenoten. Een vrouw die eind augustus op de Kanaaldijk Zuid fietste, werd door een andere fietser van haar fiets getrapt. Ze kwam ten val en raakte lichtgewond. Ook was haar fiets beschadigd.

Een ander incident waar enkele jongens uit de groep van verdacht worden, is een laffe beroving van een 69-jarige man uit Tilburg, diezelfde dag. Hij zat te vissen langs het Wilhelminakanaal. Op een gegeven moment werd hij hard geduwd zodat hij in het water viel. Toen hij weer boven kwam, zag hij dat iemand er met zijn elektrische fiets vandoor ging.

