PSV-trainer Roger Schmidt onder de indruk van Mario Götze: 'Hij is gretig en erg fit'

PSV werkt met een grotendeels fitte selectie toe naar het eredivisieduel met PEC Zwolle van aanstaande zondag. Ook nieuweling Mario Götze is fit, zo wist trainer Roger Schmidt te vertellen tijdens het wekelijkse perspraatje.

"Ja, hij is heel erg fit", zegt Schmidt over de gesteldheid van Götze. De Duitse middenvelder kwam op Deadline Day transfervrij naar PSV en zou komend weekend zomaar al eens zijn debuut kunnen gaan maken voor de Eindhovenaren.

"Hij heeft goed voor zichzelf getraind voordat hij zich aansloot bij ons", aldus Schmidt. "Natuurlijk miste hij de teamtraining, maar dat heeft hij nu zo'n twee weken gehad door de internationale periode. We moeten de nieuwe spelers (Götze, Sangaré en Fein) 'optrainen' voor de wedstrijden. Maar uiteindelijk hebben deze spelers wedstrijdminuten nodig om echt weer 100 procent fit te worden. We spelen veel wedstrijden, dus ze zullen aan hun minuten kunnen gaan komen."

Natuurlijk gaf de 53-jarige trainer van PSV zijn opstelling nog niet prijs, maar uit de woorden van Schmidt en de beelden die PSV zelf online zette van de training van donderdag, is niet uit te sluiten dat Götze als snel zijn opwachting zal maken in het shirt van PSV.

Gretig

De 28-jarige Götze maakt tot dusverre een gretige indruk op Schmidt. "Hij laat op de trainingen zien dat hij heel gemotiveerd is. Hij is nog niet op de volle 100 procent van zijn fitheid, maar dat is onmogelijk. Daar heb je wedstrijden voor nodig. Maar hij heeft heel bewust voor PSV gekozen, omdat hij gelooft dat hij hier zijn beste spel kan laten zien op zijn favoriete positie op het middenveld."