Drugslab gevonden in Luyksgestel: drie mensen aangehouden

In een garage aan de Dorpsstraat in Luyksgestel is vrijdagochtend een middelgroot drugslab aangetroffen. Bij de inval van de politie zijn drie mensen aangehouden. Het lab zal worden ontmanteld.

De garage ligt bij een huis in het midden van een woonwijk. De politie doet op dit moment onderzoek in het drugslab. Ook de rol van de opgepakte mensen wordt nog onderzocht.

"We houden het op dit moment op een drugslab, want er zijn chemicaliën aangetroffen, maar we moeten nog herleiden wat er precies gemaakt werd", zegt een politiewoordvoerder.

