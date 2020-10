Efteling-beveiligers werken man hardhandig tegen de grond, park ontkent 'racistische actie'

Op het internet circuleert een filmpje van een man die door meerdere beveiligers van de Efteling tegen de grond worden gewerkt, nabij de attractie Aquanura. De vriendin van de man stelt dat het om een racistische actie gaat. Het pretpark ontkent dat en zegt dat de man zich agressief gedroeg.

Het is onduidelijk wanneer het filmpje precies is gemaakt. De vriendin van de man, dj Charissa Jong, plaatste het filmpje donderdag op haar Instagram-pagina.

Op de beelden is te zien hoe de man naar de grond wordt gehaald. Jong zegt in het filmpje dat het om een racistische actie gaat en roept vervolgens meermaals ‘blijf van hem af’ en ‘we klagen jullie aan’. Ook de moeders van de beveiligers worden aangeklaagd, zegt Jong in het filmpje.