Seksuele uitbuiting zorgt voor veel verborgen leed: 'Een meisje van 16 achter de ramen'

Het Baekelandplein in Eindhoven. (Foto: Archief) vergroot

Het is zondag de Europese dag tegen de Mensenhandel. Ook in Brabant vindt veel verborgen leed plaats. Landelijk gaat het in bijna de helft van de gevallen om minderjarigen die slachtoffer zijn. Officier van justitie Ingrid Masselink weet hoe schrijnend de situaties vaak zijn. “Op het Baekelandplein in Eindhoven troffen we een meisje van 16 jaar oud aan achter de ramen.”

Ilse Schoenmakers & Agnes van der Straaten Geschreven door

De afgelopen vier jaar kreeg de politie in Zeeland en Brabant bijna driehonderd meldingen binnen van seksuele uitbuiting in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die deze week uitkwamen. Daar komen nog meldingen van hulpverleningsorganisaties bovenop en het grootste deel blijft zelfs uit beeld.

Samen met teamleider mensenhandel van de politie Aafke Kok en een team van 35 politiemensen houdt Masselink zich in Oost-Brabant dagelijks bezig met de bestrijding van dit soort criminaliteit. Het zicht op deze groep wordt steeds lastiger. Dat komt vooral omdat gedwongen prostitutie zich steeds vaker achter de voordeur van een normaal huis afspeelt, of op hotelkamers.

Klik op de foto’s en luister naar meer verhalen over seksuele uitbuiting:

Wachten op privacy instellingen...

Het politieteam gaat dagelijks op zoek naar foto’s van te jonge meisjes en jongens die voor seks aangeboden worden op Marktplaats en sekssites zoals Kinky.nl. “We proberen als politie zelf seksafspraken te maken, telefonisch of via WhatsApp. Als we eenmaal bij iemand binnen zijn, vragen we waarom ze zich aanbieden, en of ze ook weten dat het verboden is. Als we zien dat iemand gedwongen wordt, of wanneer iemand illegaal of minderjarig is dan grijpen we meteen in”, legt Kok uit.

Ze vinden zich echt geen slachtoffer

Maar het is niet altijd zo duidelijk of iemand gedwongen in de prostitutie zit. Dat weet ook Masselink. Zij is als officier van justitie belast met mensenhandel. “Ik heb gesprekken gehad met jonge vrouwen die mij zeggen dat ze echt geen slachtoffer zijn. Dan is het lastig om op hetzelfde niveau een gesprek te hebben. Ik wil graag weten hoe ze zich voelt, wat ze vindt van het proces en van wat de dader haar heeft aangedaan.”

Kok: “Wij mogen ook zonder aangifte van het slachtoffer de dader vervolgen. Als er sprake is van seksuele uitbuiting dan mogen wij zelfstandig opsporen. Als een slachtoffer niet wil meewerken, kunnen we toch haar telefoon in beslag nemen en uitlezen. “En uit de berichten op de telefoon valt vaak veel te halen voor politie en justitie. ”Slachtoffers moeten vaak meerdere keren per avond doorgeven wat ze verdiend hebben. De heftige omstandigheden doen echt wat met rechercheurs.”

Technologie om daders te ontmoedigen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel denkt dat technologie moet gaan helpen bij de opsporing van seksuele uitbuiting. Hij doet daarom aanbevelingen om meer kennis te ontwikkelen over de rol van technologie. Nu is het nog een manier om slachtoffers te ronselen en te controleren via de mobiele telefoon of allerlei sites, maar het zou ook een manier kunnen zijn om daders te ontmoedigen en slachtoffers weerbaarder te maken.

Officier van justitie Masselink vindt dat de daders van seksuele uitbuiting en klanten van minderjarige prostituees streng gestraft moeten worden. “De impact van seksuele uitbuiting is groot. Op het slachtoffer, haar omgeving en op de hele maatschappij. Zonder klanten zou het probleem niet bestaan.“

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.