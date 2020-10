Femke werd drie keer slachtoffer van een loverboy en wil nu andere meiden helpen

Femke werd slachtoffer van een loverboy en wil nu anderen helpen. (Foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

Femke was 15 jaar oud toen ze voor het eerst onder invloed kwam van een loverboy, een veel te mooie term voor een man die haar seksueel uitbuitte. Deze man, 10 jaar ouder dan Femke, deed zich voor als haar vriend, maar was dat allesbehalve. Uiteindelijk vroeg hij haar om voor het raam te gaan staan, om geld te verdienen voor hun toekomst. Femke: “Eerst zei ik steeds: Nee, ik doe het niet, maar uiteindelijk zei ik: Is goed, ga ik doen.”

Femke was 15 toen ze het thuis niet meer redde. Ze komt uit een gelovig gezin met strakke regels. Maar ze zocht ook zelf steeds haar grenzen op. Kortom, ze was een geschikt slachtoffer voor seksuele uitbuiting. Bij de politie in Brabant en Zeeland werden er de afgelopen vier jaar honderden meldingen gedaan van deze vorm van mensenhandel.

Toch nog een topje van de ijsberg, volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, want veel slachtoffers zijn onzichtbaar. Dat komt omdat veel seksuele uitbuiting, zeker met minderjarigen, zich in Nederland achter een voordeur of in een hotelkamer afspeelt. Dat was bij Femke ook zo.

“Ik mocht heel erg weinig van thuis. Hij liet me mijn grenzen vervagen.”

Femke: “Toen ik hem leerde kennen, zei hij dat hij vijf jaar ouder was dan ik. Maar in werkelijkheid was dat tien jaar. In het begin voelde we ons seksueel heel erg tot elkaar aangetrokken. Ik mocht heel erg weinig van thuis. Hij liet me mijn grenzen vervagen.”

Toen de eerste man waar Femke door werd misbruikt uiteindelijk werd opgepakt voor ontucht met minderjarigen, ging het een tijdje weer beter met haar. Ze ging terug naar haar ouders en kreeg haar oude leventje terug. Maar toen hij weer uit de gevangenis kwam en haar benaderde, liep ze voor de tweede keer in zijn val. “Ik vergeef je wat je me hebt aangedaan” schreef hij en ze voelde gelijk weer de vonk overslaan.

Uiteindelijk zwichtte Femke in haar pubertijd voor de derde keer voor een loverboy. Nu een andere jongen die beloofde haar van haar schuld af te helpen als ze wéér voor het raam ging. Femke: ”Toen dacht ik, het kan me ook allemaal gestolen worden. Ik moet geld binnen krijgen.”

“Het klinkt misschien heel gek, maar ik ben aan de ene kant wel dankbaar voor wat er is gebeurd.”

Femke heeft steeds aangifte gedaan tegen alle mannen die haar uitgebuit hebben. Dat betekent dat ze eigenlijk nog steeds gevaar loopt. “Het helpt mij niet om in angst te leven. Dus kijk, of ik nou veilig ben of niet, ik voel me wel veilig.”

Femke hoopt dat wat ze meegemaakt heeft niet helemaal voor niets is geweest. Ze wil graag een voorbeeld zijn voor andere meiden. Daarvoor heeft ze een bedrijfje opgericht, What about me, om voorlichting te geven aan anderen. “Het klinkt misschien heel gek, maar ik ben aan de ene kant wel dankbaar voor wat er is gebeurd. Ik sta op dit moment zo sterk in mijn schoenen.”

