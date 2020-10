Leerlingen Vught vliegen in raket SpaceBuzz door de ruimte: 'Schitterend om de aarde zo te zien'

De Spacebuzz staat geparkeerd bij basisschool Het Molenven. Uit de achterkant van de SpaceBuzz komt rook. De binnenkant van de SpaceBuzz. Volgende Vorige vergroot 1/3 De Spacebuzz staat geparkeerd bij basisschool Het Molenven.

Kinderen van basisschool het Molenven in Vught maakten vrijdagmiddag een reis naar de ruimte. Niet echt natuurlijk, maar wel héél realistisch. Met een VR-bril op en in een raket, de SpaceBuzz, kregen ze een levensechte ervaring.

De leerlingen van basisschool Het Molenven volgden drie weken lang een 'space lesprogramma'. In die lessen werden ze voorbereid om op ruimtereis te gaan. Ook deden ze kennis op over de ruimte, natuur en techniek. Als afsluiting komt de SpaceBuzz langs, een vijftien meter lange raket die beschikt over de nieuwste VR-technologie. Aan boord reizen de leerlingen met commandant André Kuipers naar de ruimte waar ze de aarde zien door de ogen van een astronaut.

Meer bewustzijn

Docente Sascha van der Voorn begeleidde haar klas in het space-programma. Volgens haar werden de leerlingen zich zo heel bewust van natuur en techniek. "Ze kregen spelenderwijs opdrachten die ze moesten doen. Zo hebben ze allerlei proefjes gedaan, zoals het afschieten van een waterraket."

En niet alleen natuur en techniek staat centraal in het lesprogramma. Er wordt volgens Sascha ook met een ander oog gekeken naar onze planeet. "Als je kijkt naar het thema, dan gaat het over de kwetsbaarheid van de aarde. We willen ze laten realiseren dat we goed voor onze planeet moeten zorgen."

Enthousiasme over de ruimtereis

De SpaceBuzz staat geparkeerd op de parkeerplaats van de basisschool. En de vijftien meter lange raket is niet te missen. De leerlingen komen dan ook enthousiast aangerend als ze aan hun ruimtereis mogen gaan beginnen. "Ze kwamen vanochtend al helemaal stuiterend binnen. Het is als docente heel mooi om te zien wat ze in die korte tijd geleerd hebben", vertelt Sascha.

Of er ook daadwerkelijk leerlingen later astronaut willen worden, is nog niet zeker, maar er is zeker potentie, vertelt Sascha. "Ik heb kinderen in mijn klas die nu al interesse hebben in natuur en techniek. Ik denk dat ze alleen nog maar meer willen leren."

