Vernielde flitspaal in Moergestel blijkt nep: 'Een echte flitspaal kost best wel veel geld'

Op het internet circuleren beelden van iemand die een flitspaal in Moergestel dusdanig heeft vernield dat de paal niet meer zou werken. "Zo, die doet het niet meer", zo leest het bijschrift in het filmpje. De gemeente Oisterwijk bevestigt dat de flitspaal sowieso niet werkt: het gaat om een dummy die is geplaatst om kosten te besparen op een echte flitspaal.

De flitspaal werd donderdag geplaatst en vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag vernield. Beelden van de vernielingen circuleren op Whatsapp maar zijn ook te zien op Dumpert. De neppe flitspaal is na de vernielingen gestolen. De gemeente heeft contact met de politie om verdere maatregelen te treffen.



“Zo’n echte flitspaal kost best wel veel geld”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “We kregen veel klachten over te hard rijden op de weg. Hierdoor was er veel geluidsoverlast. Omdat je niet weet wat nou precies het effect is van een echte flitspaal, hebben we daarom gekozen een imitatie-flitspaal te plaatsen.”

