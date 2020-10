Scheidsrechter Jannick van der Laan wil de wereld veroveren en begint bij Heracles tegen RKC

Jannick van der Laan, scheidsrechter uit Cuijk vergroot

Het kan een mooie zaterdagavond worden voor Jannick van der Laan. De 25-jarige scheidsrechter uit Cuijk maakt namelijk zijn debuut in de Eredivisie bij de wedstrijd tussen Heracles en RKC. Een kennismaking aan de hand van negen stellingen.

JVC Cuijk was de ideale leerschool

“Zeker, daar is het allemaal begonnen. Ik was jeugdtrainer, moest mijn eigen team fluiten en zo is het gaan rollen. Ik begon het fluiten steeds leuker te vinden. Voetballen was ook leuk, maar toen ik naar de senioren moest, moest ik een keus maken. Ik ontdekte langzaam maar zeker dat ik het als scheidsrechter verder kon schoppen en toen ben ik me volledig op fluiten gaan richten.”

Ik heb van mijn hobby mijn vak mogen maken

“Voor nu is het nog niet mijn beroep. Hoe hoger je komt, hoe meer je verdient. Op dit moment moet ik erbij werken (red: volgens de cao verdient een junior scheidsrechter in de Eredivisie 1500,- euro per wedstrijd). Een senior scheidsrechter in de Eredivisie hoeft er niets bij te doen. Maar scheidsrechter blijf je niet tot je pensioen, dus ook ik moet wat achter de hand hebben.”

Ik blijf voorlopig bij de Albert Heijn in Gennep alles in goede banen leiden

“Daar ben ik nog prima op mijn plaats. Mijn vader is de eigenaar en mijn broer werkt er ook. Ik ben er assistent-supermarktmanager en dus vooral op de werkvloer te vinden.”

Je moet doof en blind zijn voor wat spelers op het veld naar je toe slingeren

“Op het veld wordt er weleens gescholden ja, maar ik ben zelf ook voetballer geweest en had zelf ook wel eens een te grote mond tegen een scheids. Hoe meer ervaring je krijgt, hoe beter je er mee leert omgaan.”

Als scheidsrechter moet je niet arrogant lopen doen

“Nee, want dan ga je het niet winnen. Voetballers zijn ook allemaal mannetjes. Je moet gewoon jezelf zijn, dan kom je al een heel eind.”

De VAR is mijn beste vriend

“Je hoopt dat je hem niet nodig hebt, maar hij kan je grote vriend zijn als je hem wel nodig hebt.”

Ik ga voor de absolute top, net zoals Bjorn Kuipers

“Uiteraard, dat streeft elke scheidsrechter na. Ik debuteer nu in de Eredivisie en wie weet komt er meer. Mijn droom? Ik hou me niet echt bezig met de toekomst. Een wedstrijd fluiten in Nou Camp? Ik zou liegen als dat geen droom is.”

Op mijn 25e debuteer ik aan de late kant

“Nee, ik ben er dik tevreden mee.”

Ik ben niet zenuwachtig voor mijn Eredivisiedebuut

“Nu nog niet. Voor de wedstrijd zal er wat gezonde spanning zijn, lijkt me logisch.”

