Man (22) op klaarlichte dag neergeschoten in Eindhoven, verdachte aangehouden

Een 22-jarige man is vrijdagmiddag rond halfvier neergeschoten in Eindhoven. Dit gebeurde op de Remichweg.

Diverse buurtbewoners meldden vrijdagmiddag dat ze een schot hoorden en vervolgens een bloedende man op straat zagen liggen. Deze man is volgens de politie door bekenden naar een ziekenhuis gebracht. Daar is de 22-jarige man aan zijn verwondingen behandeld, hij was volgens de politie aanspreekbaar.