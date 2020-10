A59 dicht na ongeluk met drie auto’s bij Waspik, traumaheli landt op snelweg

De snelweg A59 is vrijdagmiddag dicht bij Waspik na een ongeluk waarbij drie auto's zijn betrokken. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Twee van de gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Raamsdonksveer en het knooppunt Zonzeel. Een traumahelikopter landde op de snelweg om de trauma-arts naar de plek van het ongeluk te brengen. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. De weg is vermoedelijk rond zeven uur weer vrij.