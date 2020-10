Dode bij bedrijfsongeval bij staalbouwer in Heerle

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Bij het bedrijf De Kok Staalbouw in Heerle is vrijdag iemand om het leven gekomen bij een bedrijfsongeluk. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

Malini Witlox Geschreven door

Hulpverleners kwamen ter plaatse bij het pand op de Bergsebaan, maar konden niets meer doen om het leven van de medewerker te redden. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

Er wordt onderzoek gedaan door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.