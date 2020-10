Jong PSV gaat na rust flink onderuit tegen FC Volendam

Jong PSV heeft in de Keuken Kampioen Divisie de uitwedstrijd tegen FC Volendam met 5-1 verloren. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

In de eerste helft moest de ploeg van PSV-trainer Peter Uneken al zijn meerdere erkennen in de thuisploeg. FC Volendam was een paar keer dicht bij een treffer, maar tot doelpunten kwam het niet.