Veel meer mensen willen griepprik: 'Maar beschermt zeker niet tegen corona'

In Hilvarenbeek is deze week de grote zaal van het cultureel centrum ingericht voor de griepprik-vaccinatie. Er hebben zich dit jaar veel meer mensen dan anders gemeld voor zo'n prik. Volgens huisarts Marcel Rouwenhorst gaat het om 10 tot 20 procent meer. Vanwege die grote aantallen - en de strenge coronamaatregelen - moesten veel huisartsen uitwijken naar grotere locaties. Maar wie denkt dat de prik ook helpt tegen corona: "Dat is flauwekul."

“Het is de angst”, zegt Marcel Rouwenhorst. “Niemand wil in deze tijden van corona ziek worden.” De Diessense huisarts probeert met die uitleg een verklaring te geven voor de grote toename aan patiënten die deze week een griepprik komen halen. “Ook mensen die anders twijfelen aan het nut van de griepprik zie je nu wel meedoen aan de vaccinatie.”

Tien tot twintig procent meer

Zeker is wel dat er in Hilvarenbeek honderden griepprikken meer worden gezet dan in andere jaren. “Zo’n tien tot twintig procent meer.” Dat brengt aantallen patiënten op de been waarvoor de huisartsenpraktijken vanwege de coronamaatregelen te klein zijn. Daarom huurden de huisartsen in Hilvarenbeek de grote zaal van het cultureel centrum. “Maar we werken voor deze vaccinatieronde zelfs samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg”, zegt Rouwenhorst, die ook bestuurslid is van de huisartsenkring Midden-Brabant.

Hij schetst hoe in ‘normale’ tijden het halen van de griepprik in de huisartsenpraktijken een ‘gezellig’ moment is. “We hebben meestal ook iets lekkers klaarstaan voor iedereen.” Corona maakte dit jaar ook aan die gezelligheid een einde. Geen lange rijen met vrolijk kletsende wachtenden, maar vier ‘teststraten’ waar iedereen apart doorheen gaat. Er zijn looproutes aangebracht zodat patiënten elkaar niet tegenkomen. De assistenten dragen spatschermen over hun mondkapjes en ontsmetten hun handen na iedere patiënt.

Meer tijd nodig per patient

Vier avonden hebben ze in Hilvarenbeek uitgetrokken voor de griepvaccinatie. "We hebben nu per patiënt zeker een paar minuten nodig", zegt Marcel Rouwenhorst. "Dat is veel meer dan in normale tijden als patiënten in een lange rij aan je voorbij trekken en je meteen even een spuitje zet."

De huisartsen zijn blij met de hoge opkomst. Huisarts Durkje de Vries:" Griep en corona, het lijkt zoveel op elkaar. Maar hoe minder mensen de griep krijgen hoe minder de verwarring rond de vraag: wie heeft nou de gewone griep en wie heeft corona?"

Iedereen die mocht denken dat de griepprik wellicht ook nog enigszins kan beschermen tegen corona haalt ze met een resoluut 'Dat is absoluut flauwekul' uit de droom. "Het is echt iets anders."

Enorm veel belangstelling voor een griepprik:

