Hulpdiensten opgeroepen voor gewonde in Etten-Leur

Verschillende hulpdiensten werden vrijdagavond rond kwart voor elf opgeroepen omdat er iemand gewond was op de Liesbosweg om Etten-Leur. Er werd gemeld dat er sprake zou zijn van een steekpartij.

Traumaheli Waar het in eerste instantie leek te gaan om een steekpartij bleek het later om poging zelfdoding te gaan. De traumaheli die in eerste instantie werd opgeroepen, werd uiteindelijk afgemeld.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.