Steekpartij in Etten-Leur, slachtoffer naar ziekenhuis

Op de Liesbosweg in Etten-Leur is vrijdagavond iemand neergestoken. Rond kwart over elf werd de politie gewaarschuwd.

Volgens een getuige kwamen er twee ziekenwagens naar de Torenvalk en werd daar iemand geholpen door ambulancepersoneel. "Korte tijd later vertrok de ambulance met geluid- en lichtsignalen naar het ziekenhuis. De politie vertrok daarna ook snel."

Traumaheli

In eerste instantie werd een traumaheli opgeroepen, maar die werd uiteindelijk afgemeld.

"Over de Liesbosweg en bij de Lage Vaartkant reden meerdere politie eenheden rond", zag de ooggetuige. Het is niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.

