Ouderen geëvacueerd na brand in parkeerkelder in Oosterhout

Onder een appartementencomplex aan de Statenlaan, in de buurt van de Stadhouderslaan in Oosterhout woedde zaterdagochtend brand. Bewoners werden uit het complex gehaald. "Het gaat om een ouderencomplex", laat een ooggetuige weten.

Het vuur woedde in de garage van het complex. Een van de geparkeerde auto's vatte daar rond kwart over tien vlam en het vuur zou zijn overgeslagen naar andere auto's. Volgens bewoners zouden er in de garage in totaal zo'n twintig auto's geparkeerd zijn. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.