Voorlopig geen Brabantse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen: 'Zorg zo lang als kan hier houden'

Hoewel het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding laat weten 'op het punt te staan' om coronapatiënten vanwege de druk op de Nederlandse ic-capaciteit naar Duitsland te verplaatsen, worden vanuit Brabantse ziekenhuizen voorlopig geen coronapatiënten naar Duitsland overgeplaatst. Dat laat een woordvoerster van het ROAZ zaterdag weten.

"Die ruimte kun je wel goed gebruiken, maar mensen willen het liefst in een ziekenhuis behandeld worden waar ook de familie in de buurt woont", legt ze uit. "We willen de patiënten daarom zo lang mogelijk in hun eigen ziekenhuis verplegen, daar waar mogelijk. Als de nood aan de man is, moeten we natuurlijk wel verplaatsen. Maar voor de patiënt willen we de zorg zo lang mogelijk in het eigen ziekenhuis houden."