Lege schappen in Albert Heijn-supermarkten na brand in distributiecentrum: '8000 pallets weggegooid'

Klanten van Brabantse Albert Heijn-supermarkten treffen dezer dagen lege schappen aan, waar normaal gesproken de versproducten liggen. Na de brand in het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg moesten 8000 pallets met verswaren worden weggegooid omdat ze door rook- en brandschade onverkoopbaar waren, zegt een teamleider van een Brabantse winkel.

Sinds de brand kampen meerdere Brabantse supermarkten met grote leveringsproblemen. Geen vlees, zuivel, groenten en fruit. Daar kregen veel klanten in de Brabantse supermarkten van Albert Heijn mee te maken de afgelopen dagen. In de supermarkten hingen briefjes waarop werd gesproken van 'een incident op het distributiecentrum' waardoor de schappen leeg bleven.

Afgekeurd Een woordvoerdster van Albert Heijn bevestigt dat er inderdaad versproducten zijn weggegooid naar aanleiding van de brand. "We verwachten nog een dag of drie nodig te hebben om de winkels weer helemaal op orde te hebben."

Bij dat distributiecentrum in Tilburg vloog woensdag een vrachtwagen in brand. Het vuur sloeg kort over op de loods, waardoor deze vol met rook kwam te staan. Volgens de teamleider zorgde die rook ervoor dat 8000 pallets met eten afgekeurd werden. Daardoor hadden zo'n 120 winkels problemen met de bevoorrading.