Vrouw raakt zwaargewond bij brand GGZ-instelling Eindhoven

De instelling lag langs de Winston Churchilllaan (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

In GGZ-instelling De Grijze Generaal in Eindhoven raakte zaterdagmiddag een vrouw gewond bij een brand. In het zorgcentrum verblijven meerdere mensen die last hebben van psychische klachten.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De GGZ-instelling ligt aan de Winston Churchilllaan in Woensel. Voor het slachtoffer van het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. Volgens een ooggetuigen zou de trauma-arts mee zijn gegaan met de ambulance en het slachtoffer.

Twee bluswagens van de brandweer hadden het vuur rond half twee 's middags onder controle. Wel moet hele pand nog flink geventileerd worden om alle rookgassen uit het gebouw te krijgen.

Er komt nog een verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Er landden een traumahelikopter (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

De vrouw werd met een ambulance weggebracht (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

