FC Eindhoven met 3-0 onderuit in Deventer, ploeg laat voor rust kansen liggen

FC Eindhoven heeft zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 3-0 verloren. Halverwege stonden de Eindhovenaren al met 1-0 achter, in de slotfase van het duel scoorde de thuisploeg nog eens twee keer.

FC Eindhoven kwam in Deventer goed uit de startblokken. In het eerste kwartier van de wedstrijd kreeg het drie goede kansen om de score te openen. Jacky Donkor vond twee keer Go Ahead-keeper Jay Gorter op zijn weg en Lorenzo van Kleef schoot van dichtbij over het doel.

Kopbal

Na een half uur viel het doelpunt aan de andere kant. Sam Beukema kopte de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Daarna liet Hugo Botermans voor rust nog een kans op de gelijkmaker liggen.

Na rust kreeg de ploeg van trainer Ernie Brandts minder kansen op een doelpunt. Schoten van Botermans en Donkor konden doelman Gorter niet verrassen. In de slotfase scoorde de thuisploeg nog twee keer. Invaller Jacob Mulenga maakte in de tachtigste minuut 2-0 en in blessuretijd tilde Bas Kuipers de eindstand naar 3-0.

