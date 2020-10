Eran Zahavi en Jordan Teze missen uitwedstrijd PSV door corona

Eran Zahavi en Jordan Teze missen de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle vanwege een positieve coronatest. De Israëlische aanvaller is positief getest na terugkeer van de internationale wedstrijden met zijn vaderland.

Zahavi is direct na het afnemen van de test in quarantaine gegaan. Daar blijft hij minimaal 72 uur. Vervolgens zal zijn situatie opnieuw worden bekeken.

Van Teze was al langer bekend dat hij besmet was. Bij Jong Oranje werd hij vorige week positief getest. De verdediger keerde gisteren op basis van de richtlijnen van het RIVM en na overleg met de microbiologen terug in de spelersgroep. Bij de test van gisteren blijkt Teze echter niet te voldoen aan de eisen om deel te nemen aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle.