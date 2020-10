RKC pakt eerste overwinning van het seizoen

vergroot

RKC is van de hatelijke nul af. De club uit Waalwijk wist in Almelo met 0-1 te winnen van Heracles. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de eerste helft. Bakari schoot de bal van net buiten het zestienmetergebied in de lange hoek langs doelman Brouwer. Deze zaken vielen op bij de eerste overwinning van RKC.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Lamprou pakt penalty

In 2016 werden er door Heracles al twee penalty´s gemist tegen Lamprou. Eén penalty werd gestopt door de toenmalig doelman van Willem II, de ander werd gemist door spits Paul Gladon. Zaterdag werd daar een derde gemiste penalty aan toegevoegd. Rai Vloet was dit keer de schlemiel. De keeper wist de inzet van de aanvallende middenvelder knap te keren bij een 0-1 tussenstand. Lamprou wist ook in het restant van de wedstrijd zijn ploeg op de been te houden.

Debuut Ola John

In de zeventigste minuut maakte Ola John zijn debuut voor RKC. De aanvaller mocht invallen voor Vitalie Damascan. John was één van de meest opmerkelijke transfers van de afgelopen transferperiode. De oud-speler van o.a. FC Twente en Benfica was na 8 jaar terug op de Nederlandse velden. John gaf aan dat RKC een club was die bij hem past. “Nu wilde ik naar een club waar ik gewoon lekker mijn ding kan doen. Toen RKC kwam was de keuze voor mij vrij makkelijk. Dit is een club die bij mij past."

De buitenspeler is nog niet wedstrijdfit en zal het de komende weken nog moeten doen met invalbeurten.

Eerste punten RKC

De overwinning in Almelo betekent de eerste punten voor RKC. Na nederlagen tegen Vitesse, Ajax en FC Utrecht was het doelpunt van Bakari voldoende voor de drie punten. De ploeg van Fred Grim is af van de hatelijke nul en stijgt naar plek 15. Aanstaande woensdag wordt de afgelaste wedstrijd tegen PEC Zwolle ingehaald.

