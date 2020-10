Huis beschoten in Tilburg: 'Zeker tien inslagen in raam aan de voorkant'

De politie doet onderzoek bij het beschoten huis aan de Kinderdijkstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De ruit van het huis is goed beschadigd (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 De politie doet onderzoek bij het beschoten huis aan de Kinderdijkstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Een huis aan de Kinderdijkstraat in Tilburg is zaterdagnacht beschoten. Dit gebeurde rond halfeen. "In een raam aan de voorkant van het huis zijn zeker tien inslagen te zien", laat een ooggetuige weten.

Een buurvrouw heeft anderhalf uur voor het incident al een geluid gehoord dat van een vuurwapen afkomstig zou kunnen zijn, maar volgens de politie zijn de inslagen niet veroorzaakt door een vuurwapen. Waarmee er dan wel is geschoten, moet uit onderzoek blijken.

Buren geschokt

"Ik ben echt geschokt", vertelt de buurvrouw. "Dit is een rustige buurt. Wij schrokken echt toen de politie opeens aan de deur stond. Het eerste dat ik gedaan heb, is gekeken of er in mijn ramen geen gaten zaten."

Ze heeft daarna met de bewoonster van het huis geappt. "Ze hebben gelukkig niets. Ze hebben geluk dat ze niet voor in de keuken zaten." De buurvrouw heeft geen idee wie er achter de beschieting kan zitten "we hebben nooit last van de buren."

Bewoners thuis

De bewoners zouden tijdens de beschieting thuis zijn geweest, maar volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. Het onderzoeksteam bekijkt onder meer camerabeelden.

In de ramen aan de voorkant van het huis zijn zeker tien inslagen te zien (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

