100.000 euro contant gevonden in huis van Tilburgse drugsdealer

Dit is niet de gearresteerde man (archieffoto) vergroot

De politie heeft zaterdag een man van 27 uit Tilburg aangehouden voor handel in harddrugs. De politie vond later in zijn woning ook nog eens ruim 100.000 euro aan contant geld en hield hem ook nog eens aan voor witwassen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Agenten vermoedden zaterdagavond dat er op de Pironstraat in Tilburg drugs werden gedeald. Ze spraken de verkoper in zijn auto aan en controleerden zowel de man als zijn wagen. De Tilburger bleek ruim 300 euro bij zich te hebben en hij verborg flink wat zogenoemde gripzakjes met vermoedelijk cocaïne in zijn onderbroek. Zowel het geld als de drugs en de auto zijn in beslag genomen.

Diezelfde avond onderzochten agenten ook de woning van de verdachte. Daarbij werd meer dan 100.000 euro gevonden. Ook dat geld is in beslag genomen, omdat de politie vermoedt dat het geld uit criminele activiteiten afkomstig is. De verdachte zit vast.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.