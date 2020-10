'Ongeleufelijk!' Kip broedt kuikentjes uit in de bloempot van Tien

Een kip in De Moer heeft een bijzondere plek uitgezocht om haar eitjes uit te broeden, namelijk een bloempot van haar baasje.

De kip was al weken spoorloos verdwenen. De eigenaar, Tien de Bie, dacht dat ze was meegenomen door een vos of een roofvogel. Wel vreemd dat die haan de hele tijd bleef rondscharrelen rond die bloempot.