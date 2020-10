Uitslaande brand in lege kippenstal in Deurne, stal volledig verwoest

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Op het terrein van een boerderij aan de Klein Bruggen in Deurne heeft zondagmiddag in een kippenstal een brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio ging het om een uitslaande brand. De stal is volledig verwoest.

De brand brak rond kwart over vier uit. Een uur later had de brandweer het vuur onder controle. In de stal stonden geen dieren, liet de veiligheidsregio weten. Vermoedelijk waren er enkele balen hooi opgeslagen.

De brandweer was met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en enkele waterwagens uitgerukt om het vuur te bestrijden.

