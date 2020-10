Mathieu van der Poel wint Ronde van Vlaanderen: 'Moest de sprint van mijn leven rijden'

Archieffoto: Hollandse Hoogte. vergroot

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zondag de Ronde van Vlaanderen gewonnen. In een onderling duel in de eindfase versloeg hij na 243 kilometer koersen Wout van Aert in de eindsprint.

Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Adri, die het koningsnummer van de wielersport won in 1986. Van der Poel junior was toen overigens nog niet eens geboren.

Dramatische eindfase

De Vlaamse klassieker, vanwege de coronacrisis met een half jaar uitgesteld, bracht de vooraf gedroomde tweestrijd tussen beide favorieten. Daar ging wel een dramatisch moment aan vooraf. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, de derde man in de kopgroep, knalde vol op een motorrijder die op een meer dan onhandige plek reed. Dat gebeurde op 35 kilometer voor de finish in Oudenaarde.

"Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden", zei Van der Poel over de strijd met Van Aert. "Ik was naar Wout aan het kijken en wist, hoe langer we wachten, hoe beter dat is voor mijn sprint. Ik heb hem perfect opgevangen en ben door blijven sprinten. Ik had wel verzuring tot achter mijn oren."

