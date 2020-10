"Volgende week mogelijk verdubbeling aantal covid-patiënten"

Arts Sabine Wittens. vergroot

Arts Sabine Wittens op de Spoedeisende Hulp van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis ziet het somber in voor de komende periode. "De kans is zeker aanwezig dat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis komt over een week verdubbeld is". Dat zei ze in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het zal nog even duren voordat we de vruchten kunnen plukken van het feit dat we nu in een soort lockdown zitten. "Mijn verwachting is dat we in heel Nederland nog een snelle stijging zullen zien en dat duurt een hele tijd voordat we die piek af kunnen dammen", aldus de arts, die in februari de eerste corona-patiënt van Nederland behandelde.

We vermoeden een hogere piek dan de eerste keer

Wittens gaat zelfs nog een stap verder en vreest dat als mensen de regels niet beter opvolgen, we de komende weken nog steeds een stijging blijven zien. "We vermoeden dat de piek hoger gaat zijn dan we de eerste keer hebben gehad. Het is nu veel landelijker".

Nog steeds zijn er veel patiënten die wachten op zorg. "Doordat de reguliere zorg heeft stilgelegen, zijn er alleen al in Brabant 100.000 mensen die wachten op zorg die nog niet geleverd is. Daarvan is een deel nog niet behandeld of gezien".

Ik zie er wel een beetje tegenop

Feit is wel dat de zorg veel beter is ingesteld op een tweede golf. "We weten nu veel beter wat we moeten doen en hoe we moeten werken met corona en cohort-afdelingen. Maar ik zie er wel een beetje tegenop doordat ik net als veel collega's best moe ben na de eerste golf. Het is niet zozeer dat het niet psychisch verwerkt is, maar het is ook lichamelijk. Je merkt dat het vermoeiend is om weer opnieuw op te laden om zo'n crisis te doen".

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.