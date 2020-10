Ernstig rugletsel MXGP-motorcrosser Glenn Coldenhoff na zware crash in Lommel

Glenn Coldenhoff (archieffoto). vergroot

Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Heesch is zondag met ernstig rugletsel in het ziekenhuis van Herentals in België opgenomen na een zware crash op het circuit van Lommel. Hij heeft volgens zijn team GasGas een breukje in twee rugwervels, maar wel gevoel in armen en benen.

Coldenhoff leek zondag in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Vlaanderen een onschuldige val te maken, maar toen hij lang bleef liggen en niet zelfstandig kon opstaan, werd de sessie gestaakt. De Brabander werd vervolgens per brancard afgevoerd.

Coldenhoff kon niet meedoen aan de Grote Prijs van Vlaanderen en zakte in het wereldkampioenschap van de MXGP van de vijfde naar de zesde plaats. De Sloveen Tim Gajser won in Lommel en verstevigde de leiding in de WK-stand.

