PSV dankzij goede eerste helft met speels gemak langs PEC Zwolle, Mario Götze maakt eerste goal

PSV heeft drie punten aan het seizoentotaal toegevoegd na een zeer gemakkelijke 0-3 overwinning op PEC Zwolle. De ploeg van trainer Roger Schmidt had geen kind aan de Zwollenaren en speelde in de eerste helft prima voetbal. De tweede helft daarentegen, was stukken minder. Door de winst gaat PSV na vijf wedstrijden alleen aan kop in de Eredivisie. Maar wat viel er verder op?

Mario Götze heeft maar 8 minuten nodig

Het was vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje al een interessant vraagstuk: zou aanwinst Mario Götze al fit genoeg zijn om te spelen bij PSV? Roger Schmidt liet blijken dat de 28-jarige Duitser fit genoeg was om in ieder geval mee af te reizen naar Zwolle, maar Schmidt liet Götze ook direct in de basis starten bij PSV.

Al na 8 minuten en 4 seconden liet Götze van zich horen en zien met een goal. Oud-PSV'er Clint Leemans speelde de bal te kort terug op doelman Michael Zetterer, Götze kon er snel tussenkomen, omspeelde de goalie van PEC en tikte de 0-1 binnen.

Verder liet Götze zien niet vies te zijn van defensieve arbeid. Meermaals wist de Duitse dribbelaar een counter-mogelijkheid van PEC te ontkrachten met een balverovering. Na 67 minuten zat zijn eerste PSV-optreden erop, waarbij af en toe de klasse van Götze zichtbaar was. Als hij nog wat meer in het aanvalsspel van PSV betrokken wordt, kan het nog een leuk seizoen worden voor zowel Götze als PSV.

Slordig, maar zeer effectief

PSV had op de zondagmiddag weinig moeite met tegenstander PEC. De Eindhovenaren lieten, zeker in de eerste helft, bij vlagen zeer aardig voetbal zien met mooie combinaties, maar bij vlagen was PSV ook erg slordig. Achterin leek PSV af en toe wat kwetsbaar, maar PEC kon daar dus eigenlijk niet van profiteren. Een goede tegenstander had dat wellicht wel gedaan, dus dat zijn zaken waar PSV verder aan moet werken.

Wat wel sterk was van PSV-zijde was de effectiviteit. Al bij rust stond er een 0-3 tussenstand op het scorebord. PSV ging goed met de kansen om en was scherp voor de goal. De kansen die PSV wist te creëren werden ook direct allemaal omgezet tot 100 procent doelkansen. Maar in het tweede bedrijf was het van beide kanten heel matig. Het werd een foutenfestival. PSV kreeg nog wel wat kansjes, maar leek het grotendeels ook wel te geloven.

Roger Schmidt was vanzelfsprekend blij met de drie punten, maar de tweede helft moet beter:

Uitglijdspektakel

Het was qua aanzicht een fikse verbetering: het veld in Zwolle. De voorgaande jaren lag hier standaard een kunstgrasmat, maar sinds dit seizoen ligt er een mooie natuur grasmat in het MAC3Park Stadion. Maar het veld zorgde wel voor de nodige problemen en uitglijdpartijen. Geregeld ging er een speler naar de grond door de losse mat. Zo ook Phillip Max in de eerste helft, waaruit PEC Zwolle uiteindelijk nog een penalty wist te versieren, die Yvon Mvogo uiteindelijk wist tegen te houden.

Koploper

PSV miste in Zwolle basiskrachten Eran Zahavi en Jordan Teze wegens positieve coronatesten, maar wist dus ondanks dat gemis de winst veilig te stellen. Door de driepunter gaan de Eindhovenaren na vijf wedstrijden alleen aan kop in de Eredivisie. Concurrenten Ajax en Feyenoord volgen op respectievelijk één en twee punten achterstand.

Philipp Max over zijn eerste weken in Eindhoven:

