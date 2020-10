Slecht nieuws voor Virgil van Dijk: operatie aan geblesseerde knie

Slecht nieuws voor Liverpool-speler Virgil van Dijk. De verdediger uit Breda moet aan zijn geblesseerde knie worden geopereerd. Dat meldt Liverpool op de website. Van Dijk raakte zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Everton geblesseerd na een onbesuisde actie van Everton-keeper Jordan Pickford.

Over de ernst van de blessure doet Liverpool geen uitspraken. Pas na de operatie is duidelijk hoe lang Van Dijk niet kan spelen. Volgens Engelse media heeft de verdediger een kruisband gescheurd. In dat geval neemt het herstel minstens zes tot acht maanden in beslag.