Bewoner gewond bij overval op huis in Overloon

Foto: SK Media/SQ Vision vergroot

In Overloon is een bewoner van een huis maandag in alle vroegte gewond geraakt bij een overval. Dat gebeurde rond 5.00 uur op de Stevenbeekseweg.

Gealarmeerde agenten konden de overvaller snel aanhouden. De man zit vast op het politiebureau.

Op onderstaande foto is te zien dat agenten verschillende tassen onderzoeken. Ook ligt er een Jumbotas met flesjes bier.

Foto: SK-Media/SQ Vision vergroot

Foto: SK-Media/SQ Vision vergroot

