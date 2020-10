Vlammen slaan uit dak van huis, bewoners op vakantie

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

In Berghem is maandagmorgen brand uitgebroken in een huis aan de Monseigneur Bekkersstraat. Enorme vlammen slaan uit het dak.

Volgens de officier van dienst zijn de bewoners van het huis op vakantie.

De brand werd gemeld om 6.51 uur. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig om de brand te blussen.

Drie huizen in de buurt zijn ontruimd door de brandweer.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

