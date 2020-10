Wielerpers lovend over Mathieu van der Poel die Ronde van Vlaanderen won

Nederlandse en buitenlandse wielerjournalisten komen superlatieven tekort om de prestatie van Mathieu van der Poel te beschrijven. Hij won zondag de Ronde van Vlaanderen met een miniem verschil. De kenners zijn eensgezind.

Telegraaf: Mathieu van der Poel, de leeuw van Vlaanderen: ’Man, wat is dit ongelooflijk mooi’

Nooit zijn er twijfels bij hem te bespeuren. Maar wanneer zondagmiddag 18 oktober 2020 de sterren voor de ogen dansen van pure uitputting na de zoveelste sprint van zijn leven, slaat de schrik even om het hart van Mathieu van der Poel. Misschien duurt dat niet zo lang als de handvol seconden die de bloedstollende 185 slotmeters van de 104e Ronde van Vlaanderen in beslag heeft genomen, het moet wel zijn meest angstaanjagende moment zijn geweest van dit bijzondere wielerseizoen.