Haal jouw gratis VR-bril op en stap met Frank Lammers in de klompen van een boer met kiespijn

Stap in de klompen van een boer met kiespijn vergroot

Ook voor de boeren is 2020 een heftig jaar. Stikstofregels, verschoven deadlines voor milieuvergunning, wel of niet investeren, nieuwe regels voor het voer… Veel Brabantse veehouders moeten belangrijke knopen doorhakken. Hoe dat voelt, kun je nu ervaren in de VR-film ‘Boer met Kiespijn’. Ingesproken door Frank Lammers.

Nicole Melchers & Jolien van de Griendt Geschreven door

In het afgelopen anderhalf jaar spraken we tientallen melkvee- en varkenshouders over de ontwikkelingen in onze provincie. Wat gaan zij doen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken? Investeren, opschalen of misschien toch naar eens kijken naar de stoppersregeling? We openden een meldpunt waarin boeren konden aangeven wat ze gingen doen en constateerden dat 45 procent verwachtte in financiële problemen te komen.

Malende gedachten

Om goed uit te kunnen leggen welke factoren voor een boer allemaal meespelen in dat proces, maakte Omroep Brabant samen met onderzoekscollectief Spot On Stories een VR-film. Je stapt daarin virtueel in de klompen van een melkveehouder en ervaart in een paar minuten hoe het is om een dag in zijn schoenen te staan.

Bekijk hier de VR-film:

Wachten op privacy instellingen...

Daarbij hoor je wat de boer door de dag heen denkt, en waar hij over piekert. Het script is gebaseerd op interviews met tientallen Brabantse boeren. Wie de VR-film aanzet, zit opeens aan de keukentafel in de boerderij, werkt in de stal of struint een rondje over het erf. Je hoort daarbij telkens wat er door het hoofd van de boer spookt. Frank Lammers heeft het ‘gepieker’ van onze boeren een stem gegeven en de VR-film ingesproken.

Hoe werkt het?

Je kunt de 360 graden film bekijken op je telefoon of desktop, door met je muis te slepen om rond te kijken. Maar eigenlijk kun je het pas écht goed ervaren met een (‘cardboard’) VR-bril. Dat is een bril van karton of plastic, waar je je smartphone in kunt schuiven. Je krijgt dan bijna dezelfde ervaring als in een echte VR bril en kunt echt in 360 graden om je heen kijken.

Heb je zelf niet zo’n bril? Geen probleem, want Omroep Brabant heeft er eentje voor je klaarliggen (zolang de voorraad strekt!). Kijk op omroepbrabant.nl/boermetkiespijn voor meer informatie en de ophaalpunten.

De film bekijken

Zelf al zo’n ‘cardboard’-bril thuis liggen? Open de VR-YouTube-film dan op je telefoon en zet het beeld op schermvullend. Rechts onderin de hoek verschijnt dan het icoontje van een brilletje. Klik daarop, en je scherm wordt verdeeld in twee vlakken met cirkels.

Nu ben je er klaar voor om de telefoon in de bril te schuiven en virtueel in de klompen van een boer te stappen. Klik op play, zet de bril snel op en kruip in het hoofd van deze melkveehouder.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.