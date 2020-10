Ook de fabrikant van anti-coronaspatschermen zit in een tweede golf: 'Opnieuw enorm druk'

Ook de fabrikant van anti corona-spatschermen zit in een tweede golf. 'Opnieuw enorm druk' vergroot

Platen van plexiglas, spatschermen groot en klein. Bij het begin van de corona-crisis, nu alweer zo’n zeven maanden geleden, liep het storm bij Vos kunststoffen in Veen. De anti-coronaplaten waren niet aan te slepen, iedereen wilde spatschermen en wel direct. In het voorjaar dacht eigenaar Arnoud Vos nog dat de enorme belangstelling voor en de verkoop van anti-coronaplaten een tijdelijke zou zijn. Inmiddels weet hij beter, ook de verkoop van spatschermen zit middenin een tweede golf.

"Door de aanhoudende coronacrisis krijgen coronaschermen in winkels en bedrijven een meer permanente en luxere uitstraling", stelt Arnoud Vos van Vos kunststoffen in Veen. Hij spreekt dan ook van 'een vervangingsmarkt'. "In maart had iedereen haast, als er maar 'iets' hing aan bescherming. Nu willen de bedrijven iets anders, luxer en bijvoorbeeld ook dikker materiaal."

Arnoud Vos legt in deze video uit dat hij vooral maatwerk moet leveren:

"We hebben ook een vraag gehad uit de seksindustrie."

In de eerste periode heeft het personeel van Vos kunststoffen bijna dag en nacht gewerkt om aan de vraag van spatschermen te kunnen voldoen. "Als ik kijk naar de productieaantallen kan ik zeggen dat we al tienduizenden schermen hebben gemaakt en dat loopt nog steeds", zegt Vos. Die nu veel aanvragen krijgt van bedrijven die schermen willen aangepast aan de eigen branche, van supermarkten tot seksbedrijven

"We hebben ook een vraag gehad uit de seksindustrie. Ik snap die behoefte, maar het was voor ons wel een heel aparte vraag", vindt de ondernemer. Volgens hem is het geen automatisme dat elke vraag kan worden omgezet in een bruikbaar product.

"We zijn angstig voor een afvalberg."

Bij Vos in Veen zijn ze ook al bezig met het tijdperk na de coronacrisis. "We zijn een beetje angstig voor de afvalberg die dan kan ontstaan. Bedrijven willen dan van hun schermen af en hoe doen ze dat dan?", vraagt Vos zich af die ook al met oplossingen bezig is.

"Wij zijn nu al bezig met partijen om te kunnen kijken of we dan die schermen kunnen gaan inzamelen, om ze op die manier bij bedrijven te krijgen voor recycling."

