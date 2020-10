Onzekerheid en angst bij NAC door corona: trainer Maurice Steijn weer naar huis gestuurd

Trainer Maurice Steijn voordat hij werd getroffen door corona (foto: archief). vergroot

Maurice Steijn stond maandagochtend na ruim twee weken weer op het trainingsveld in. De trainer van het Bredase NAC is nog altijd herstellende van corona, maar zijn waardes bleken zo laag dat hij anderen niet kon besmetten. Uit een nieuwe coronatest, waarvan de uitslag net na de training kwam, blijkt echter dat de waardes van Steijn afwijkend en wellicht toch niet in orde zijn. Hij moest daarom uit voorzorg het trainingscomplex verlaten.

Hij was bedlegerig en had bijna alle symptomen. Hoofdpijn, geen reuk en smaak, spierpijn en koude rillingen. Covid-19 hield flink huis in het gezin van Maurice Steijn. Maar elke dag ging het iets beter en na twee weken quarantaine mocht de trainer maandag dan eindelijk de training in Zundert weer leiden. Hij zou niet meer besmettelijk zijn.

Na afloop van de trainingssessie is Steijn telefonisch bereikbaar voor een voorbeschouwing op de thuiswedstrijd van dinsdag, de topper tegen Cambuur. "We zijn allemaal nog wat zwak", zegt Steijn dan over het belangrijkste, namelijk zijn gezondheid en die van zijn gezin. "Maar we zijn dan ook behoorlijk ziek geweest, het is echt een aanslag op je lijf."

Als Steijn na het gesprek ophangt, krijgt hij een belletje van de clubarts. Slecht nieuws, want de uitslag van een nieuwe coronatest geeft aan dat zijn waardes afwijkend misschien toch niet helemaal in orde zijn. De coach moet voorlopig uit voorzorg terug in thuisquarantaine. Nader onderzoek van de laatste test (die zondag werd afgenomen) moet uitwijzen of hij dinsdag op de bank mag zitten tijdens NAC-Cambuur.

Angst en onzekerheid

Het is onzekerheid, angst en chaos dat momenteel door corona bij NAC heerst. Want net als in Huize Steijn richtte corona ook een slagveld aan in de selectie van NAC. In totaal kwamen er de laatste tijd acht spelers en een lid van de technische staf positief uit de testen. Daaronder vijf á zes basisspelers, van wie NAC de namen uit privacyoverweging niet wil noemen. Hoewel de club er strenge regels op nahield, is NAC toch een brandhaard gebleken.

"De testen zijn elke keer spannend", zegt Steijn hierover voordat hij het trainingscomplex moest verlaten. "Het is steeds weer afwachten. En dat is best angstig ja, want je leest de meest enge dingen over het virus en wat de gevolgen kunnen zijn. Ik ben voor niets bang, maar wel voor mijn gezondheid."

Dat geldt ook voor zijn selectie, zo vertelt Steijn. "We hebben natuurlijk onze maatregelen getroffen en zijn zeer scherp op het naleven van de regels. Maar de hele wereld staat in brand, dus dat werkt ook door in onze groep. Er is angst in onze selectie. Ook zij vinden het heel eng."

Cambuur

Toch moet NAC dinsdagavond tegen Cambuur aan de bak. Na twee uitgestelde wedstrijden wil de KNVB dat de ploeg weer gaat voetballen. Ook al heeft de selectie, die sinds vorige week donderdag uit thuisquarantaine is, niet veel kunnen trainen.

Hoewel NAC nog altijd een aardig elftal de wei in kan sturen, blijft het door de coronaperikelen ietwat chaotisch en onzeker bij de Bredase club. Wie er kunnen spelen en wie er als coach op de bank zit, de coronatesten zijn daarbij leidend.

