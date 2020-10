'Kijk papa, een kogel!', vader en zoon vinden explosief en kogels tijdens magneetvissen

De gevonden kogels. vergroot

Een 38-jarige man uit Oisterwijk dacht eindelijk een activiteit te hebben gevonden die hij samen met zijn zoontje in coronatijd kon doen: magneetvissen in het nabije water in Heukelom. Rustig en veilig, toch? Dat liep afgelopen donderdag en zaterdag anders. De eerste worp in het water van het 10-jarige zoontje leverde al meteen een kogel op. En daar bleef het niet bij.

Ron Vorstermans Geschreven door

Uiteindelijk haalde vader en zoon die donderdag ongeveer dertig kogels uit het water aan de Sparrendreef. Twee dagen later haalt het tweetal zelfs een oud explosief uit het water. Dat avontuur was absoluut niet de bedoeling, vertelt de man aan Omroep Brabant. “Mijn zoontje kijkt graag naar vloggers op YouTube die magneetvissen. We zochten naar een ‘corona-hobby’, dus ik besloot zo'n magneet met touw online te kopen. Zo konden we samen veilig buiten iets gaan doen.”

'Kijk, een kogel!'

Dat liep dus anders. Kogels of granaten, dat had de vader nooit verwacht. “Mijn zoon ook niet, trouwens. Hij zag het helemaal voor zich: kluizen, schatten, noem het maar op. Maar we stonden daar, en al bij de eerste worp roept hij: ‘Kijk papa, een kogel!’ Ik dacht: hij heeft gewoon een roestige spijker gevonden. Nou, niet bepaald.”

Uiteindelijk visten de twee zeker dertig kogels uit het water. Ze waarschuwden de politie. Agenten kwamen de gevonden munitie diezelfde avond nog ophalen. Een paar dagen later keerde de vader terug met zijn zoon, en ditmaal ook de schoonvader.

Het gevonden explosief (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

“Ditmaal vonden we een emmer vol kogels. Dat was toen al niet meer zo bijzonder, maar op een gegeven moment dachten we: nu hebben we toch iets groots te pakken.” Er komt een roestige korte metalen buis uit het water. “Ik dacht in het begin dat het een stuk van een uitlaat was. Maar mijn schoonvader heeft altijd bij Defensie gewerkt, en zei: ik zou toch even de politie bellen.”

Dat bleek een verstandige keuze. Uiteindelijk moest de EOD eraan te pas komen om het gevonden explosief gecontroleerd tot ontploffing te brengen.

Zoon is trots, vader is geschrokken

Hoewel de zoon het allemaal heel erg interessant vindt en trots is, is vader een beetje geschrokken. Toch wil hij geen afscheid nemen van de nieuwe gezamenlijke hobby. "Na die tweede keer dacht ik: dit doen we nooit meer. Maar ach, ik ga toch even opzoeken wat nou een ‘normale’ plek is om met die magneet aan de slag te gaan.”

Overigens kun je een boete krijgen wanneer je in de gemeente Oisterwijk gaat magneetvissen, iets waar vader en zoon zich destijds nog niet van bewust waren. In de gemeente (waar Heukelom onder valt) is magneetvissen overal verboden. Ook mag je er niet met een metaaldetector op zoek naar vondsten, zo staat in de algemene plaatselijke verordening (apv).

"Door de gemeente Oisterwijk is onderzoek gedaan naar gebieden waar mogelijk conventionele explosieven in de grond te vinden zijn. Uit het rapport is gebleken dat in een aantal gebieden de kans op aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven erg groot is", zo stelt de gemeente in de apv.

LEES OOK: Magneetvissers vissen explosief en meerdere kogels op in Heukelom

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.